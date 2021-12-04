Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgede şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Cumhuriyeti devletinin, binlerce yıllık devlet geleneğinin ışığında, kadim Türk milletine yakışır, nitelikli ve değerli çalışmalar gerçekleştirerek milletin kültür ve değerlerini muhafaza etmeyi ve yüceltmeyi temel görevlerinden biri olarak kabul ediyor. Yurt içi ve dışında bu anlayışla sürdürülen çalışmalarda Türk milletinin köklü tarihinden gelen değerlerine büyük bir özen gösteriliyor. "Türkiye" markası ulusal ve uluslararası mecrada ülkenin çatı markası olarak kabul ediliyor. Türkiye ibaresi, Türk milletinin kültür, medeniyet ve değerlerini en iyi şekilde temsil ve ifade etmektedir."

Her türlü faaliyet ve yazışmalarda "Türkiye" ibaresi kullanılacak

Bu kapsamda, ihraç ürünlerde "Made in Turkey" yerine "Made in Türkiye" ibaresi kullanılmaya başlanacak.

Genelgede şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin uluslararası ticarette gururu olan ürünlerimiz 'Türkiye' ibaresi ile tanıtılmış ve tüm dünya ile buluşturulmuştur. Bundan sonra da her alanda devletimiz ve milletimizin binlerce yıllık birikiminin 'Türkiye' markası altında temsili hedeflenmektedir. Bu çerçevede, 'Türkiye' markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında, başta diğer devletler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla resmi ilişkilerde olmak üzere, her türlü faaliyet ve yazışmalarda 'Turkey', 'Turkei', 'Turquie' vb. ibareler yerine 'Türkiye' ibaresinin kullanımı konusunda gerekli hassasiyet gösterilecektir."