Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında bir grup teröristin tespit edilmesi üzerine operasyon başlatıldı.

Teröristler bir mağarada kıstırıldı. Mağaradaki teröristler "Teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verince çatışma çıktı.

Teröristlerden 2'si etkisiz hale getirildi, biri ise teslim oldu.

Çatışmada Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu ağır yaralandı.

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen yaralı asker müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

MSB'den başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) paylaşılan taziye mesajında, "Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonlarında, Tunceli'nin Ovacık kırsalında şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadesi kullanıldı.