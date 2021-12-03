İzmir'de İyi Parti'den ayrılan 14 kişi MHP'ye geçti.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, parti binasındaki törende konuşmasında, Türkiye'nin çok zor bir döneme girdiğini, ufak tefek fikir ayrılıklarının ülkenin geleceğinden daha önemli olamayacağını dile getirdi.

Türkiye'nin, emperyalist güçlerin oyununu bozduğunu ifade eden Şahin, "Türkiye 100 yıl önceki, 70 yıl önceki, 40 yıl önceki Türkiye değil. Kendi topunu, tüfeğini yapan, artık 5'inci nesil savaş uçağını yapan bir Türkiye var. Önümüzdeki engelleri yıkacağız, yeni katılımlarla daha da güçleniyoruz" dedi.

Veysel Şahin, MHP'ye katılan 14 kişinin İyi Parti Gaziemir, Karşıyaka, Çiğli, Selçuk ve Bergama ilçe teşkilatlarından istifa ettiğini de sözlerine ekledi.