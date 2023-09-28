Uraloğlu: '100. yıl' mektuplarından 195'i Cumhurbaşkanlığına teslim edilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Kahramankazan Değerli Kağıtlar Depo Şube Müdürlüğü'nde, kampanya çerçevesinde oluşturulacak tasnif ve mektupların sahiplerine ulaştırılmasına dair konuştu.

Vatandaşların 21 yıl önce kampanya kapsamında yazdıkları mektupları, bu yıl teslim edilmek üzere kendilerine emanet ettiğini belirten Uraloğlu, şunları söyledi:

"Cumhuriyet'imizin 100. yılına kavuştuk ve 21 yıldır özenle muhafaza ettiğimiz mektupları teslim etme günümüz yaklaştı. Büyük bir heyecanla teslim etme çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz. Burada oluşturduğumuz tasnif komisyonuyla yaklaşık 40 bin mektubu 29 Ekim'e kadar sahiplerine ulaştırmayı planlıyoruz. Mektupların 16 Ekim'de illere gönderim süreci başlayacak."

Uraloğlu, kampanyaya katılan vatandaşlara, mektupların posta süreci başlamadan önce, gerekliyse adres güncellemelerini yapmaları çağrısında bulundu.

Güncelleme yapmak ya da mektuplarını geri almak isteyen vatandaşların bu işlemlerini en geç 30 Eylül'e kadar PTT iş yerlerinden gerçekleştirebileceğini bildiren Uraloğlu, "Mektuplar için geri alma ya da adres değişiklikleri, ekinde kimlik fotokopisi ve iletişim bilgileri bulunan dilekçeyle göndericinin talebi üzerine gerçekleştirilecek. Güncelleme yapılmayan tüm mektuplar mevcuttaki adreslerine teslim edilecek. Şu ana kadar yaklaşık 1000 vatandaşımız adres güncellemesi yaptı. 336 vatandaşımız mektubunun iadesini istedi." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı makamına 195 mektup var

Bakan Uraloğlu, kampanya kapsamında alıcılara teslim edilecekler arasında, Cumhurbaşkanlığı makamına 195, farklı bakanlıklara ise 46 mektup bulunduğunu söyledi.

Bu 46 mektuptan 2'sinin de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına yazıldığını anlatan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet'imizin 100. yılında, Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında Bakanlık olarak bu mektupları teslim almak da bizlere nasip olacak. Gerçekten neler yazıldığına dair bizler de büyük merak ve heyecan içindeyiz. Bu kampanya kapsamında gönderilen 40 bine yakın mektubun içeriğini hayal ettiğimizde birçok duyguyu barındırdığını fark ediyoruz. Birçok kişiye duygusal anlar yaşatacak bu mektupları yıllarca muhafaza eden ve sahibine ulaştırmak üzere yola çıkacak arkadaşlarımıza, kampanyaya katılan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Uraloğlu, daha sonra mektupların yer aldığı kasaların mührünü keserek, Bakanlığa yazılan mektubu açtı.

Konya'nın Hadim ilçesinde Metin Bilgili'nin yazdığı mektubu okuyan Uraloğlu, mektubun içeriğine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Gelecek yüzyılda telekomünikasyonla ilgili teknolojiler çok gelişecek. Bu anlamda kurumların yapması gereken işler var diyor. İletişim araçları o kadar çok yaygınlaşacak ki, bir telefon sahibi olamadım ama olsun, milletimizin mutluluğu benim mutluluğumdur diyor. O tarihte telefon sahibi olamamış bir arkadaşımız. Sonrasında bu mutluluğu bize yaşattığınız için teşekkür ediyorum diyor. Şöyle bağlıyor, bu kara satırları sıraladım hoşçakalın. Bir de not var, 'Bu mektup bu kurumda kimin eline geçtiyse aşağıdaki adresimden arayarak beni bilgilendirirse memnun olurum.' Ben buradan kendisine el sallıyorum. İnşallah telefonu vardır, kendisini telefonla arayacağım."

Mektupta, Bilgili'nin 2002 yılındaki gelişmelere dair aktardığı haberler de yer aldı.

Öte yandan, Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben yazılan mektupları kendisine ulaştıracaklarını da bildirdi.