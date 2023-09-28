MGK toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.50'de başlayan MGK'da terörle mücadele öncelikli başlıklar arasındaydı.

Yurt içinde ve sınır ötesinde sürdürülen terörle mücadele operasyonları ile Suriye'deki gelişmelerin ele alınması bekleniyordu.

Azerbaycan tarafından Karabağ'da başarıyla gerçekleştirilen antiterör operasyonu ile bölgede yaşanan gelişmelerin de MGK'da değerlendirilmesi, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ile Rusya'nın çekilmesiyle son bulan tahıl sevkiyatı konusunun da toplantıda ele alınması öngörülüyordu.

Milli Güvenlik Kurulu toplantısına Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ilk kez katıldı.