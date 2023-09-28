Parçalı Bulutlu 19.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 28.09.2023 16:09

MGK toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Toplantı 3 saat sürdü.

MGK toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.50'de başlayan MGK'da terörle mücadele öncelikli başlıklar arasındaydı.

Yurt içinde ve sınır ötesinde sürdürülen terörle mücadele operasyonları ile Suriye'deki gelişmelerin ele alınması bekleniyordu.

Azerbaycan tarafından Karabağ'da başarıyla gerçekleştirilen antiterör operasyonu ile bölgede yaşanan gelişmelerin de MGK'da değerlendirilmesi, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ile Rusya'nın çekilmesiyle son bulan tahıl sevkiyatı konusunun da toplantıda ele alınması öngörülüyordu.

Milli Güvenlik Kurulu toplantısına Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ilk kez katıldı.

ETİKETLER
MGK Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Bakan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:27
Şanlıurfa'da 'Sis Operasyonu': 5 gözaltı
20:34
İstanbul'da sağanak hava trafiğini olumsuz etkiledi
20:33
Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva yaşamını yitirdi
20:28
Hollanda'da silahlı saldırılar: Can kaybı var
19:43
Borsa günü yükselişle tamamladı
19:39
Gezi Parkı davasında karar çıktı
Ara Güler arşivinden "Renkli Anadolu" sergisi 6 Ekim'de ziyarete açılacak
Ara Güler arşivinden "Renkli Anadolu" sergisi 6 Ekim'de ziyarete açılacak
FOTO FOKUS
Arnavutköy'de çatıda mahsur kalan işçiler kurtarıldı
Arnavutköy'de çatıda mahsur kalan işçiler kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ