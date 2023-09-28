Kaymakamlık Sınavı 3 Aralık'ta yapılacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kaymakam olmak isteyen vatandaşlara seslendi.

"Kaymakam olup İçişleri Bakanlığı ailemize katılmak isteyen, geleceğin Mülki İdare Amiri olarak vatana hizmet etmeyi arzulayan kıymetli arkadaşlarım, beklediğiniz haberi paylaşıyorum" diyen Yerlikaya, Kaymakamlık Sınavı'nı 3 Aralık 2023 tarihinde yapacaklarını ve 77 kaymakam adayı alacaklarını belirtti.

Yerlikaya, başvuru şartlarının önümüzdeki günlerde duyurulacağını hatırlattı.