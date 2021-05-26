İyi Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon programında İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun 'FETÖ'cü olduğu iddiasında bulunmuştu.

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ üyesi olduğu iddiası üzerine başlatılan soruşturmada ifade verdi.https://t.co/Khx2l1cOsW pic.twitter.com/Ah68YENqkG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 26, 2021

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Buğra Kavuncu hakkında re'sen soruşturma başlattı.

Ümit Özdağ da bu kapsamda bilgisine başvurmak üzere ifadeye çağrıldı. Bunun üzerine İstanbul Adalet Sarayı'na giden Özdağ, soruşturma savcılarına ifade verdi.

"Sayın savcıyla paylaştım"

Gazetecilere açıklama yapan Özdağ, "Daha önce kamuoyuyla paylaştığım ya da paylaşmadığım hususları sayın savcıyla paylaştım. Biz siyasette bulunduğumuz yerde bu mücadeleyi ilk günden beri nasıl sürdürdüysek öyle sürdürmek kararlılığı içindeyiz. İyi Parti Atatürk’e istiklal harbine samimi olarak bağlı vatansever Türk milliyetçisi insanlar tarafından kuruldu. Onların bu samimi duygularına ihanet edilmesine bizim isyanımızdır bugün yaşananlar. Paraşütle FETÖ iltisaklarının partisine getirilmesine mücadele etmek istemeyişimizin sonucudur bu yaşananlar" dedi.