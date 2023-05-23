Ümit Özdağ: Kararımızı yarın açıklayacağız

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, parti genel merkezi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

Yürüyen bir süreç var. Oldukça ciddi bir mesafe katetmekle birlikte henüz sonuçlanmadığı için bugün akşam Sayın CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ile bir toplantı daha yapacağız. Bu toplantıda halen üzerinde görüşmekte olduğumuz ve Türkiye'nin güvenliğini sağlayacak 13 milyon sığınmacı ve kaçağın bir sene içinde vatanlarına dönmesini güvence altına alacak, böylece Türkiye'nin üzerinde yıllık 11 milyar dolara ulaşan sığınmacıların ekonomik maliyetinin artık Türk halkının sırtından atılmasını temin edecek, ama aynı zamanda Cumhuriyetimizin kuruluş esaslarını Anayasa'nın ilk 4 maddesini 6. maddeyi güvence altına alacak, PKK, FETÖ gibi terör örgütleri ile de stratejik ve uzun vadeli sıfır tolerans ilkesine dayalı bir mücadeleyi öngören protokol görüşmelerini büyük ölçüde ilerletmiş bulunuyoruz. Ama nihayetlenmedi, nihayetlenmesi ve imzaya bağlanması için yüz yüze bazı görüşmeler yapılması gerekiyor. Bu yüz yüze görüşmeleri bu gece gerçekleştireceğiz. Yarın saat 11.00'de Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte bir açıklama yapmayı planlıyoruz.