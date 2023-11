Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde "İnsani Krizler ve Çatışmalar Arasındaki Hakikat Objektifi" paneli

CeSPI Türkiye Gözlem Merkezi Koordinatörü Dr. Valeria Giannotta moderatörlüğündeki panele, Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, Pulitzer Ödüllü gazeteci Vasilisa Stepanenko, TRT World uluslararası haber sunucusu ve muhabiri Jaffar Hasnain ve araştırmacı Rena Netjes konuşmacı olarak katıldı.

Saadet Oruç, konuşmasına Gazze'de 64'ten fazla Filistinli gazetecinin hakikati savunmak için gösterdikleri çabalar sırasında, İsrail tarafından saldırıya uğradığını belirterek başladı.

İletişim Başkanlığındaki dezenformasyonla mücadele merkezinin önemli bir bilgi kaynağı haline geldiğini hatırlatan Oruç, "Bizler günümüzde belki de modern çağımızdaki en acımasız katliama şahit oluyoruz. Bu katliam İsrail tarafından yapılıyor." dedi.

Oruç, İsrail'in sadece Filistinlilere saldırmadığını, hakikate savaş açtığını, uluslararası medyanın büyük kısmının da söz konusu duruma vekillik yaptığını ifade etti.

"Uluslararası medyanın bir kısmı İsrail'in yalan haberlerini ve hakikati katledişinin vekili olmuş durumda." diyen Oruç, Al Jazeera İngilizce kanalında Gazze'de olup bitenin yansıtıldığını ancak CNN International ve France 24 kanalında ise izleyicilere farklı bir dünya gösterildiğini söyledi.

Oruç, "İsrail, modern çağımızda yalnızca bizim algımızın sınırlarıyla oynamıyor, modern çağdaki insanların duygularının da sınırlarıyla oynuyor bu yaptığı yalan haberlerle. Savaşta, tüm kültürlerin medeniyetlerin ve insanlığın terminolojisi ve kelimeler kesinlikle kifayetsiz kalıyor bu yaşananları tanımlamak için. Batı medyasında kullanılan terminolojiye baktığımızda, gerçekten İsrail savaş makinesinin bir vekili olduklarını görüyoruz onların." diye konuştu.

BBC kanalı tarafından, X sosyal medya platformundan paylaşılan bir paylaşıma atıfta bulanan Oruç, tweette, "İsraillilerin öldürüldüğünü" ancak "Filistinlilerin öldüğüne" dair metin yer aldığını aktardı.

Oruç, İsrail hükümeti ile Hamas arasında varılan esir takası uzlaşısı ile ilgili yapılan haberlerde de, İsrailli esirlerin serbest bırakıldığı dakikaların an be an gösterildiğini ancak Filistinli mahkumların ailelerine kavuşmalarının Batı medyasında yer almadığını kaydetti.

"Hakikati tüm dünyaya göstermeye çalışıyoruz"

Vasilisa Stepanenko, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına değindiği konuşmasına bir sunum ile başladı.

Savaş başladığından itibaren hayatının değiştiğini aktaran Stepanenko, öncesinde yerel bir muhabir olduğunu ancak daha sonra savaşa dair gelişmeleri aktarmak için karar verdiğini söyledi.

Stepanenko, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından kesitler sunarak, "Ukrayna'daki gerçek bu ve biz gazeteciler olarak hakikati bütün dünyaya göstermeye çalışıyoruz. Zorda olsa izlemesi çok sancılı da olsa elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Gerçekleri belgelemek, yaşanılanları aktarmak ve duyurmak için savaş bölgelerini tercih ettiğini anlatan Stepanenko, burada bulunmaktan da memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

"Doğruluk, tarafsızlık, bağımsızlık, insanlık ve hesap verilebilirlik"

Jaffar Hasnain, etik ve ahlaki değerlerin önemli bir yere sahip olduğunu, gazeteci olarak başladığı dönemde, doğruluk, tarafsızlık, bağımsızlık, insanlık ve hesap verilebilirlik ilkelerini öğrendiğini aktardı.

İsrail ve Hamas arasında yaşananlara değinen Hasnain, "Batı medyasının çatışmayı haber yapması, ele alma şekli gerçekten mide bulandırıcı." ifadesini kullandı.

Hasnain, Batı medyasının, Filistin'deki ölü sayısına dair bilgiyi gazetelerin ilk sayfaya taşımasının 14 günü bulduğuna işaret etti.

Çatışmanın tek taraflı olarak anlatıldığına dikkati çeken Hasnain, olayların 7 Ekim'de başlamadığını söz konusu durumun bir geçmişinin olduğunu vurguladı.

Hasnain, "Uluslararası medya, Batı medyası demek değildir. Dünyanın her yerindeki bölgelerden bakış açılarının alınması gerekiyor." ifadesini kullandı.

"Sahadaki gerçeklikler ile Batı medyasında yansıtılanlar uyumsuz"

Araştırmacı Rena Netjes, hakikatin nasıl korunabileceğine dair yaptığı konuşmada, Belçika ve Hollanda medyasına bakıldığında Filistin konusunda iyi bir iş çıkardığını söyledi.

Suriye'de görev yaptığı dönemden anekdotlar paylaşarak, "Sahadaki gerçeklikler ile Batı medyasında yansıtılanların uyumsuz olduğunu gördüm." dedi.

Netjes, örnek olarak, Afrin'de PKK tarafından evlere patlayıcılar yerleştirildiğini ve Batı medyasının olaylara yanlış yönden baktığını aktardı.