Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi yarın başlıyor

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bir otelde "Hibrit Tehditlerle Küresel Mücadele: İstikrar, Güvenlik, Dayanışma" temasıyla düzenlenecek zirvede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video mesaj ile katılımcılara hitap edecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açılış konuşmalarıyla başlayacak zirveye Birleşmiş Milletler Küresel İletişim Başkanı Melissa Fleming video mesaj aracılığıyla katılacak.

Zirve, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Devlet Bakanı Walid Ammar Ellafi, Lübnan Enformasyon Bakanı Zaid Makary, Cumhurbaşkanı Dış Politika Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Kaliforniya Devlet Üniversitesinden Emeritus Prof. Dr. Nancy Snow gibi önemli isimleri ağırlayacak.

Etkinliğe, 30'a yakın ülkeden kamu, özel sektör, medya, akademi, düşünce kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarından 60 yerli ve yabancı uzman konuşmacı olarak katılacak. 9 panel, 9 ayrı konuşma etkinliği (Stratcom Talks) ve 3 video mesajdan oluşacak olan zirveye, 3 bine yakın yerli ve yabancı katılımcının ilgi göstermesi bekleniyor.

2 gün sürecek zirvede, hibrit tehditlerle mücadeleden dijital kamu iletişimine, yeni teknolojilerden yapay zekaya, insani krizlerden uluslararası dayanıklılık inşasına kadar birçok konu detaylı şekilde ele alınacak.

Dezenformasyonla küresel mücadele için işbirliği ve Türkiye'nin dezenformasyonla mücadelesi zirvede ele alınan konulardan olacak.

Zirvenin ilk gününde "Belirsizlik Çağında Hibrit Tehditler" panelinde hibrit tehdit kavramı ele alınacak. "Uluslararası Dayanıklılığın İnşası", "Dijital Çağda Kamu İletişimi", "Küresel Tehditlere Karşı Dirençli Markaların İnşası" panelleriyle hibrit tehditlere karşı dayanıklılığı artırma yolları tartışılacak. "Dezenformasyonla Mücadele Devlet İletişim Araçlarının Rolü", "Hibrit Tehditlerle Mücadelede Etkin Diplomasi" başlıkları altında alanında uzman konuşmacıların sunumlarına yer verilecek.

Zirvenin ikinci gününde "Hibrit Tehditlerde Yeni Cepheler Hibrit Tehditlere Karşı Kriz İletişimi" panelinde hibrit tehditlerin farklı yönleri değerlendirilecek. "İnsani Krizler ve Çatışmalar Arasındaki Hakikat Objektifi" paneliyle medya boyutuyla yeni tehditler ve mücadele yöntemleri tartışılacak. Zirvenin "21. Yüzyılda Yeni Çatışma Alanları, Krizler ve Riskler" bölümünde kriz iletişimine değinilecek, "Stratejik İletişimin Yeni Çıkmazları: Bilgi Güvenliği ve Şeffaflık" paneliyle dezenformasyonla mücadele konusuna ışık tutulacak. Zirvenin ikinci gününde ayrıca liderlik, yapay zeka ve teknoloji konularında da değerlendirmelerde bulunulacak.

Etkinlik alanında ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, TRT, Basın İlan Kurumu, Anadolu Ajansı ve Türk Hava Yolları stantları ile teknolojik ve yapay zeka deneyim alanları katılımcılarla buluşacak. Siber Güvenlik Atölyesinin yer alacağı etkinlikte son teknolojik gelişmelere yer verilecek ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı metaverse alanı da sergilenecek.

Stratejik iletişim alanında küresel etkileşim merkezi ve öncü platform olma özelliği taşıyan Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi, hibrit tehditlerle mücadelede ulusal ve uluslararası aktörlerin stratejik iletişim ekosistemi içerisinde bir araya gelerek yeni gelişmeleri ele almasını hedefliyor.