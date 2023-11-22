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Gündem
AA 22.11.2023 14:31

6 ilde "rüşvet" operasyonu: 46'sı polis 105 kişi yakalandı

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen "rüşvet" operasyonu kapsamında 59'u sivil, 46'sı polis memuru olmak üzere 105 kişi yakalandı.

6 ilde "rüşvet" operasyonu: 46'sı polis 105 kişi yakalandı
[Fotograf: AA]

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "rüşvet almak/vermek" suçu ile ilgili projeli ve teknik takipli operasyon yürütüldüğü kaydedildi.

Operasyon kapsamında 2022 ve 2023 senelerinde toplam 67 farklı eylemde, 62 sivil şahsın rüşvet verdiği, 46 polis memurunun rüşvet aldığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlarda 59 sivil şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir. Bu kapsamda İstanbul, Kocaeli, Bitlis, Muş, Gümüşhane ve Şırnak'ta toplam 46 adrese baskın düzenlenmiş, eylemlere karıştıkları tespit edilen 46 polis memuru yakalanmıştır. Yakalanan şahısların emniyetteki işlemleri devam etmektedir." 

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