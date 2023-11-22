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TRT Haber 22.11.2023 13:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adaylarımızı aralık ayının ortasında açıklarız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkanlığı seçimleriyle ilgili, "Memurların istifaları için son tarih 1 Aralık. Onların da durumu netleştikten sonra aralık ayının ortalarına doğru artık adaylarımızı peyderpey açıklamaya başlarız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adaylarımızı aralık ayının ortasında açıklarız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.

Erdoğan yerel seçimlerle ilgili, "Cumhur İttifakı olarak tüm seçimlerde olduğu gibi yaklaşan yerel seçimde de iddialıyız. Çalışmalarımızı bu iddiamız nispetinde çok titiz bir biçimde yapıyor, adaylarla ilgili süreçte her konuyu ince eliyor sık dokuyoruz" dedi.

"Partimiz gerekli hazırlıkları ve analizleri yaptı"

Yerel seçimler için adayların belirlenmesi için her ilde kamuoyu yoklamaları da yaptıklarını belirten Erdoğan şöyle konuştu:

"Partimiz gerekli hazırlıkları ve analizleri yaptı. Zaten bildiğiniz gibi AK Parti olarak bizim seçim hazırlıklarımız bir önceki seçimin tamamlanmasıyla birlikte başlar. Özellikle büyükşehirler başta olmak üzere her ilde kamuoyu yoklamaları yaptık, yapıyoruz. Sonuçları analiz edip milletimizin gönlündekini anlamaya, şehirlerimize en faydalı olacak adayları belirlemeye gayret gösteriyoruz."

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"Aralık ayının ortalarına doğru artık adaylarımızı peyderpey açıklarız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adayların açıklanacağı tarihle ilgili de şu bilgiyi paylaştı:

"Bir defa 1 Aralık, belediye başkan adayı olmak isteyen ve görevden bu nedenle ayrılması gereken memurların istifaları için son tarih. Memurların durumunu da görelim. Onların durumu da netleştikten sonra aralık ayının ortalarına doğru artık adaylarımızı peyderpey açıklamaya inşallah başlarız."

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