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TRT Haber 22.11.2023 14:53

Dışişleri Bakanlığı: İnsani ara mutabakatına tam riayet bekliyoruz

Dışişleri Bakanlığı'dan, Gazze'de insani ara ilan edilmesine ilişkin, "Rehine ve tutukluların bir kısmının serbest bırakılmasını ve Gazze’ye girişine izin verilen insani yardım miktarının artırılmasını da kapsayan mutabakata tam riayet edilmesini bekliyoruz" açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı: İnsani ara mutabakatına tam riayet bekliyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi;

İsrail güçlerinin altı haftadan uzun süredir saldırılarının devam ettiği Gazze’de çatışmalara 4 günlük insani ara ilanı konusunda taraflar arasında mutabakata varılmasını, akan kanın bir nebze olsun hafifletilmesi bakımından olumlu bir gelişme olarak görüyoruz.

Rehine ve tutukluların bir kısmının serbest bırakılmasını ve Gazze’ye girişine izin verilen insani yardım miktarının artırılmasını da kapsayan mutabakata tam riayet edilmesini bekliyoruz.

Bu insani aranın, çatışmaların bir an önce tamamen sona erdirilmesine yardımcı olmasını ve iki devletli çözüm temelinde, adil ve kalıcı bir barışa yönelik bir süreci başlatmasını temenni ediyor, Katar’ın bu mutabakata varılmasını sağlayan çabalarını takdirle karşılıyoruz.

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