Uluslararası Sıfır Atık Forumu katılımcılarından Türkiye'nin sıfır atık çabalarına övgü

Sıfır Atık Vakfı tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) ve BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu İstanbul'da başladı.

Foruma katılan BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Üyesi ve Hollanda merkezli "Atık Dönüştürücüleri" adlı organizasyonun kurucusu ve CEO'su Lara van Druten, daha önce benzer birçok etkinliğe katılmasına rağmen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun hem teorik bilgiyi hem de sıfır atık girişimlerini bir araya getirmesi noktasında farklı olduğunu söyledi.

Druten, "Biz gerçekten de bu hareketi olağanüstü bir etkiye dönüştürmek için elini, emeğini ve yüreğini ortaya koyan üreticilere, girişimcilere ve farklı alanlardan insanlara çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Atık denince akla öncelikle plastik atıkların geldiğine ancak forum kapsamında gıda atığına da büyük bir yer ayrıldığına dikkati çeken Druten, iklim krizi konusunda anlamlı bir mücadele için gıda atığı meselesinin çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye’nin sıfır atık konusundaki çabalarına değinen Druten, "Türkiye'nin First Lady'sinden gerçekten çok etkilendim. Bence o, yalnızca Türkiye’ye odaklanmakla kalmayıp küresel bir değişim hareketi yaratmak için uygulayıcıları ve politika yapıcıları bir araya getiren, olağanüstü bir öncülük ruhunu güçlü bir liderlikle birleştiren bir vizyon ortaya koydu" şeklinde konuştu.

"Bize rehberlik edecek"

BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Üyesi ve Brezilya merkezli Uluslararası Katı Atık Birliği (ISWA) Başkanı Carlos Silva Filho, en iyi uygulamaların paylaşılması ve sıfır atığa geçişin nasıl gerçekleştirilebileceğinin konuşulması açısından Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun önemli bir platform olduğunu kaydetti.

Forum kapsamında sıfır atığın her boyutu ile ele alınacağını hatırlatan Filho, şöyle devam etti:

"Buradaki üç günlük program, sıfır atık geleceğine ulaşmak için atılması gereken adımlara ve bize rehberlik edecek. Değişimi mümkün kılan uygulama ve girişimlere de yol gösterecek. Sıfır atık çalışmalarının kapsamlı etkinliklere ihtiyacı var. Dünya, herkesi bir araya getirecek, bu dönüşümü ortak bir hareket haline getirecek böyle bir etkinliğe gerçekten ihtiyaç duyuyordu. Çünkü yıllardır, hatta on yıllardır bu konuyu konuşuyoruz ama asıl dönüştürücü eylemi hayata geçiremiyoruz. Uluslararası Sıfır Atık Forumu’nun bu dönüştürücü eylemin gerçekleşmesini sağlayacak bir platform olabileceğine inanıyorum."

Sıfır Atık Hareketi'nin iklim krizinin çözülmesinde anahtar rol oynadığını ifade eden Filho, şehirlerin, hükümetlerin ve şirketlerin sıfır atık anlayışını benimsemesinin sera gazı emisyonlarının gerçekten azaltılması ve küresel ısınmayı 1,5 derecede sınırlama hedefinin tutturulması açısından önemli olduğuna değindi.

Türkiye'nin sıfır atık çabalarının önemini vurgulayan Filho, şu değerlendirmeleri paylaştı:

"Türkiye ve First Lady Emine Erdoğan'ın ortaya koyduğu örnek gerçekten etkileyici. Çünkü biz her zaman üst düzey yetkililere ulaşarak atık yönetimi ve döngüsel ekonomi anlayışında yapılması gereken değişimin önemini vurgulamaya çalışıyoruz. Bu hareket Türkiye'de başladı ve Türk hükümetinin önerisiyle 100'den fazla ülke tarafından destekleniyor. BM Genel Kurulu kararıyla onaylanmasının ardından kurulan Sıfır Atık Danışma Kurulu sayesinde hem güç kazandı hem de daha fazla ilgi çekmeye başladı. Son üç yıldır bunu yakından takip ediyorum ve gerçekten etkileyici. Diğer ülkeler, şehirler ve bölgeler için sıfır atığa geçişte ilham kaynağı olmalı."

"En üst düzey desteğin gelmesi büyük bir umut veriyor"

BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Üyesi ve Delaware Üniversitesi Enerji ve Çevre Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saleem Ali, birçok ülke ve sektörden katılımcının bir araya gelip sıfır atığı ortak bir hedef olarak tartıştığı etkinliğin çok etkileyici olduğunu söyledi.

Ali, "Bu, gerçekten önemli bir girişim ve Türk hükümetinden, özellikle First Lady’nin ofisinden gelen en üst düzey destek büyük bir umut veriyor. Bu sayede bu tür çalışmalar sadece teknik iş birliğinin ötesine geçerek, en üst düzey politikalar seviyesine taşınabilir" sözlerini sarf etti.

"Tekstil sektörü geri dönüşümde öncü olabilir"

ABD'nin New York kentinin önde gelen kıyafet geri dönüşüm ağı Wearable Collections’ın kurucu ortağı Adam Baruchowitz, aynı çözüme odaklanmış, benzer düşünceye sahip insanlarla bir arada olmanın harika bir duygu olduğunu ve forumda paylaşılan fikirlerin daha geniş kitlelere yayılmasını umduğunu dile getirdi.

Programın ana konularından birinin tekstil atıkları olduğunu anımsatan Baruchowitz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben döngüsellik kavramına gerçekten tutkuyla bağlıyım ve tekstilde bunun mümkün olduğuna inanıyorum. Tekstil sektörünün, geri dönüşümde öncü olabileceğine kesinlikle inanıyorum. Bence Türkiye, özellikle tekstil alanında çok önemli bir merkez ve tekstil üretiminde önde gelen bir üretim üssü konumunda. Bu nedenle Türkiye’de sürdürülebilirlik ve döngüsellik konusunda neler yapılabileceğini ve bu fikirlerin dünyaya nasıl yayılabileceğini görmek beni heyecanlandırıyor."