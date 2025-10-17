İletişim Başkanı Duran, milli sporcu Şahika Ercümen'i tebrik etti

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Milli sporcumuz Şahika Ercümen, 'Gazze nefes alsın' diyerek değişken ağırlık paletsiz kategoride 107 metreye ulaşarak dünya rekoru kırdı. Güçlü bir dayanışma örneği olan bu rekor; yalnızca spor tarihine değil, insanlığın vicdanına da yazıldı. Filistinli kardeşlerimizin umuduna nefes olan bu anlamlı başarı dolayısıyla Şahika Ercümen'i yürekten kutluyor, Gazze'nin yeniden yaşamın, umudun ve huzurun rengine kavuşmasını temenni ediyorum."