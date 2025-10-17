Açık 16.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 17.10.2025 19:29

İletişim Başkanı Duran, milli sporcu Şahika Ercümen'i tebrik etti

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gazze halkına dayanışma mesajı vermek amacıyla Antalya'nın Kaş ilçesinde değişken ağırlık paletsiz dalış kategorisinde 107 metre derinliğe inerek kendisine ait dünya rekorunu geliştiren milli sporcu Şahika Ercümen'i kutladı.

İletişim Başkanı Duran, milli sporcu Şahika Ercümen'i tebrik etti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Milli sporcumuz Şahika Ercümen, 'Gazze nefes alsın' diyerek değişken ağırlık paletsiz kategoride 107 metreye ulaşarak dünya rekoru kırdı. Güçlü bir dayanışma örneği olan bu rekor; yalnızca spor tarihine değil, insanlığın vicdanına da yazıldı. Filistinli kardeşlerimizin umuduna nefes olan bu anlamlı başarı dolayısıyla Şahika Ercümen'i yürekten kutluyor, Gazze'nin yeniden yaşamın, umudun ve huzurun rengine kavuşmasını temenni ediyorum."

ETİKETLER
Burhanettin Duran Milli Sporcular
Sıradaki Haber
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:05
Çiftçilere 471,6 milyon lira destekleme ödemesi bugün yapılacak
18:57
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile görüştü
18:24
Burhanettin Duran: Afrika'yı uzak bir coğrafya değil ortak kaderimizin bir parçası olarak görüyoruz
17:53
Hamas, Gazze'nin yönetimi için Toplum Destek Komitesi kurulması çağrısı yaptı
17:41
Emine Erdoğan'dan, Gazze için dalış yapan milli sporcu Şahika Ercümen'e tebrik
17:38
Başkentte bir iş yerinde 1,2 ton bozuk et ele geçirildi
Kanseri yenen Melike için gökyüzüne balonlar bırakıldı
Kanseri yenen Melike için gökyüzüne balonlar bırakıldı
FOTO FOKUS
Bursa'da barajlarda su bitti
Bursa'da barajlarda su bitti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ