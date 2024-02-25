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Gündem
AA 25.02.2024 12:24

Uluslararası Adalet Divanı'nda söz sırası Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, İsrail'in Filistin'deki işgal ve ilhak uygulamalarına ilişkin yarın Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) sözlü sunum yapacak.

Uluslararası Adalet Divanı'nda söz sırası Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli,  X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 30 Aralık 2022'de aldığı kararla, İsrail'in Filistin topraklarını işgal ve ilhak uygulamaları, Kudüs'ün nüfus yapısını ve statüsünü değiştirmeye yönelik eylemlerinin hukuki sonuçları konusunda UAD'de görüş talep ettiğini hatırlattı.

Bu sürecin sonunda, Filistinlilere uygulanmakta olan zulme ilişkin hukuki tespitlerin ortaya konulmuş olacağını kaydeden Keçeli, Türkiye dahil 57 ülke ve uluslararası örgütün UAD'ye yazılı katkı sunduğunu ifade etti.

Keçeli, Türkiye'nin, UAD'deki sözlü sunumunun da Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız tarafından yarın yapılacağını açıkladı.

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