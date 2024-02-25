Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, savunma sanayiinde adeta destan yazıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

"Adana'nın yoldaşlığıyla iftihar ediyoruz"

Emeğin ve bereketin şehri Adana'da olmaktan memnuniyet duyuyorum. Adana'nın yoldaşlığıyla iftihar ediyoruz. Adana 31 Mart'ta verdiği destekle yeni bir zafer yazacak.

"Adana'nın gerçek belediyeciliğe olan hasretini dindirmeye az kaldı"

Adana'da şu anda meydanda 75 bin kişi var. Adana'yı malum ellerden almaya hazır mıyız? Adana, eser ve hizmet nasipsizlerini sırtında taşır mı? Adana'nın gerçek belediyeciliğe olan hasretini dindirmeye az kaldı. Geçtiğimiz mayıs ayındaki seçimlerde verdiğiniz destek için siz teşekkür ediyorum. 31 Mart'ta Adana sandıklarını patlatarak gerçek potansiyelini ortaya çıkaracaktır.

"Biz Türkiye Yüzyılı diyoruz onlar birbirlerinin kuyusunu kazıyor"

Muhalefet birbirleriyle uğraşmaktan, parti için kavgalardan fırsat bulamadıkları için başka bir konuyla ilgilenemiyorlar. Şaibeli pazarlıklarla seçim kazanma peşinde koşuyorlar. Kendi seçmenleri başta olmak üzere milleti tıpış tıpış sandığa gidip oy verecek bir cendereye sıkıştırmak isteyenlere milletimiz dersini verecek ben inanıyorum. Biz Türkiye Yüzyılı diyoruz onlar birbirlerinin kuyusunu kazıyor. Adana kendi iradesini çantada keklik kabul edenlere yol vermez. CHP yönetimi bu ülkenin muhalefet enerjisini sömürüp işe yaramaz hale getirmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin halini görüyorsunuz. Birbirleriyle uğraşmaktan fırsat bulamadıkları için başka bir konuyla ilgilenemeyecek durumdalar. Şaibeli pazarlıklarla seçim kazanma peşinde koşuyorlar.https://t.co/akhd19OxOk pic.twitter.com/hWb0RNyFuY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 25, 2024

"Türkiye bizim yuvamız, biricik sevdamızdır"

Türkiye bizim yuvamız, vatanımız, biricik sevdamızdır. Biz bu ülkeyi taşıyla, toprağıyla, zorlukları ve güzellikleriyle tüm kalbimizle seviyoruz. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Biz de cennet vatanımız, aziz milletimiz ve çocuklarımız için her alanda mücadele ediyoruz.

"Türkiye, küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerliyor"

Vesayet güçlerinden terörle mücadeleye kadar milletimizin desteği ve Allah'ın izniyle dize getirdik. 15 Temmuz'da biz milletimizle sırt sırta vererek FETÖ'cü hainlere dar ettik. Ülkeyi işgal teşebbüsleri karşısında asla geri adım atmadık. Dış politikada Avrupa'dan aferin almaya çalışarak değil, Türkiye sadece bölgesel bir güç olmaktan çıkıp küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Libya'da, Karabağ'da biz varız. Türkiye kardeşleriyle ele ele, omuz omuza veriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayiine ağırlık verdik. Yıllar önce başlattığımız projeler bugün hepimizin iftihar meselesi olan uçaklara, tanklara, gemilere, füzelere dönüşüyor. Türkiye, savunma sanayii alanında adeta bir destan yazıyor.https://t.co/akhd19OxOk pic.twitter.com/4kkF12cm5K — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 25, 2024

"Savunma sanayiinde dışa bağımlılığımız azaldıkça dış politikada etkinliğimiz arttı"

Dış politikada artan itibarımızın gerisinde güçlü bir savunma sanayii var. Savunma sanayiinde dışa bağımlılığımız azaldıkça dış politikada etkinliğimiz artmıştır. Göreve geldiğimizde yüzde 80 oranında başkalarına muhtaç durumdaydık. Dış politikada, Avrupa'dan 'aferin' almaya çalışan değil, dik ve dirayetli duruşuyla tüm dünyada takdir toplayan bir ülke konumundayız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin nasıl büyük işlere imza attığını dostlarımız ve hasımlarımız çok iyi biliyor. Muhalefetin bize sürekli örnek gösterdiği ülkelerde son 4 gündür KAAN konuşuluyor, Türkiye’nin savunma sanayii hamleleri konuşuluyor.https://t.co/akhd19OxOk pic.twitter.com/dtQ5gSsq1N — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 25, 2024

"Türkiye, savunma sanayi alanında destan yazıyor"

Yıllar önce başlattığımız projeler bugün hepimizin iftihar meselesi olan uçaklara, tanklara, gemilere, füzelere dönüşüyor. Türkiye, savunma sanayi alanında adeta bir destan yazıyor. Bugün 34 farklı ülkenin semalarını Türk İHA ve SİHA'ları koruyor. İHA ve SİHA'lar ile dünyada ilk 3 ülkeden biriyiz. Güçlü savunma sanayii ile dünyada söz sahibi olduk. Geçtiğimiz günlerde KAAN ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. KAAN ile 5. nesil uçak üretebilen dünyadaki 4 ülkeden biri olduk. Tüm dünya KAAN'ı konuşuyor. Bizdeki mankurtlaştırılmış zihinler KAAN'a bakınca kalorifer peteği, süpürge sapı görüyor. Ama Asya'dan Afrika'ya yüz milyonlar, güçlenen Türkiye görüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İHA-SİHA alanında dünyada ilk 3 ülkeden biriyiz. Bugün 34 farklı ülkenin semalarını Türk İHA ve SİHA’ları koruyor. KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Böylece 5. nesil uçak üretebilen dünyadaki 4 ülkeden biri olduk.https://t.co/akhd19OxOk pic.twitter.com/9qNUevow8z — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 25, 2024

"Uçak gemimizin bir üst segmentini yapacağız"

Bu gurur 85 milyon olarak hepimizin. Önümüzdeki yıllarda daha modernini, daha güçlüsünü ve ilerisini yapacağız. Uçak gemimizin bir üst segmentini yapacağız, Deniz Kuvvetlerimiz var gücüyle çalışıyor. Türkiye'nin başarıları bizim azmimizi artırırken dost ülkelere örnek oluyor. Türkiye'yi her alanda güçlendirmeye, kalkındırmaya devam edceeğiz. Ülkemizi hedeflerine ulaştıracağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uçak gemimizin bir üst segmentini yapacağız. Deniz Kuvvetlerimiz çalışmayı yürütüyor. Biz yaparız dedik mi yaparız.https://t.co/akhd19OxOk pic.twitter.com/IizE84mQW6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 25, 2024

"Adana'ya 21 yılda 279 milyar liralık yatırım yaptık"

Türkiye'nin 21 yılda nereden nereye geldiğini akıl sahibi herkes kabul edecektir. Adana'ya 21 yılda 279 milyar liralık yatırım yaptık. Adana, Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzün lokomotifliğini üstlenecektir. Adana'da TOKİ vasıtasıyla 18 bin 400 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Adana'yı yerel yönetimlerle de hak ettiği hizmetlere kavuşturacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından büyükşehir ve ilçe adaylarını tanıttı:

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Fatih Mehmet Kocaispir

Aladağ: Mustafa Akgedik

Ceyhan: Erol Kahraman

Çukurova: Firdevs Cingözler

Feke: Ahmet Şener

İmamoğlu: Aydın Kangur

Karaisalı: Bekir Şimşek

Karataş: Necip Topuz

Kozan: Mustafa Atlı

Pozantı: Ali Avan

Saimbeyli: Vedat Cengiz

Sarıçam: Bilal Uludağ

Seyhan: Erdal Hatipoğlu

Tufanbeyli: Ekrem Keçe

Yumurtalık: Aydın Kütükoğlu

Yüreğir: Halil Nacar