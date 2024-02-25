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Gündem
Milli Savunma Bakanlığı 25.02.2024 10:40

Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde etkin ve kararlı şekilde sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyonların hız kesmeden devam edeceği vurgulandı.

 

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