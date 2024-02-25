Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde etkin ve kararlı şekilde sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyonların hız kesmeden devam edeceği vurgulandı.

Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor.



Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.



Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/UHDiehT6rI