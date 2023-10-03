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Gündem
AA 03.10.2023 10:46

Ülke genelinde et ve süt ürünlerine denetimlerin 3. etabı başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün itibarıyla et-et ürünleri, süt-süt ürünleri ile yumurta işletmelerine yönelik, ülke genelinde 13 Ekim tarihine kadar sürecek, eş zamanlı denetimlerin başladığını açıkladı.

Ülke genelinde et ve süt ürünlerine denetimlerin 3. etabı başladı
[Fotograf: AA]

Bakan Yumaklı, yazılı açıklamasında, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce yıl boyu gerçekleştirilen rutin denetimlere ek olarak, farkındalığın artırılması amacıyla eş zamanlı denetimler başlatıldığını anımsattı.

Denetimlerden ilkinin 21 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde lokanta, restoran, kafe, otel gibi toplu tüketim yerlerine, ikincisinin ise 12-29 Eylül tarihlerinde kasap ve şarküteri ile bakkal, market, büfe gibi gıda satış yerlerine yönelik gerçekleştirildiğine işaret eden Yumaklı, şu bilgileri paylaştı:

"Bugün itibarıyla da et-et ürünleri, süt-süt ürünleri ve yumurta işletmelerine yönelik, 13 Ekim tarihine kadar sürecek, eş zamanlı denetimler başladı. Rutin denetimlerimize ilaveten bugün itibarıyla başlayacak eş zamanlı denetimlerimiz ülke genelinde 2 hafta sürecek. Konusunda uzman 7 bin 628 personelimizin görev alacağı denetimlerimizde, söz konusu işletmelerde, teknik ve hijyenik koşullarda üretim, izlenebilirliğin sağlanması ve kayıtların tutulması, depolama ve muhafaza koşullarının uygunluğu gibi hususlara ağırlık verilecek."

Gıda satış yerlerine 62 bin 372 denetim gerçekleştirildi

Yumaklı, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıda tüketmelerinin, halk sağlığının korunması açısından önemine dikkati çekerek, "Özellikle kasap ve şarküteri ile bakkal, market, büfe gibi gıda satış yerlerinin denetimlerine bu dönemde ağırlık veriyoruz. Tüketicilerimizin güvenilir gıdaya gönül rahatlığıyla ulaşması için gereken her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu gıda satış yerlerine yönelik 12-29 Eylül tarihlerinde ülke genelinde yapılan denetimlerin sonuçlarını da paylaşan Yumaklı, eş zamanlı denetimlerin 2. etabında kasap ve şarküteri ile bakkal, market ve büfe gibi denetlenen 62 bin 372 işletmeden 406'sına cezai işlem uygulandığını bildirdi.

Yumaklı, kurallara uyan, gıda imal ve satış yerlerinde, vatandaşın sağlığını gözeten işletmelere teşekkür ederek, Bakanlığın, her zaman olduğu gibi bundan sonra da tüketicilerin ve kurallara uymaya özen gösteren işletmelerin yanında olacağının altını çizdi.

Bakanlığın farklı sektörlere yönelik denetimlerinin hız kesmeden devam edeceğini belirten Yumaklı, vatandaşlardan, olumsuz bir durumla karşılaştıklarında "Alo 174 Gıda Hattı"nı aramalarını istedi. Bakan Yumaklı, "Bu bir vatandaşlık görevidir ve gıda güvenilirliği ile tüketici menfaatleri açısından büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

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Denetim Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı
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