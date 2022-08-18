Haber Giriş: 18 Ağustos 2022 Perşembe 12:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ülke genelinde 50 bin ofis konuta çevrilecek
[Fotograf: AA]
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ülke genelindeki arz fazlası ofislerin konuta dönüştürülerek 50 bin yeni konut elde edileceğini belirtti.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti;
Konut-kira fiyatlarını düşürmek için her adımı atıyoruz. İstanbul’da yaklaşık 1,5 milyon, ülke genelinde 4 milyon metrekare arz fazlası nedeniyle kiralanamayan ya da satılamayan ofis, konuta dönüştürülecek. Bu, 50 bin yeni konut demek. Yönetmeliğimiz yayımlandı. Hayırlı olsun.
Son Haberler
- 12:37
- 12:34
- 12:27
- 12:11
- 12:24
Sıradaki Haber
Etlik Şehir Hastanesi'nde son hazırlıklar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz