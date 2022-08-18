Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

Konut-kira fiyatlarını düşürmek için her adımı atıyoruz. İstanbul’da yaklaşık 1,5 milyon, ülke genelinde 4 milyon metrekare arz fazlası nedeniyle kiralanamayan ya da satılamayan ofis, konuta dönüştürülecek. Bu, 50 bin yeni konut demek. Yönetmeliğimiz yayımlandı. Hayırlı olsun.