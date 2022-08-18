Haber Giriş: 18 Ağustos 2022 Perşembe 11:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Etlik Şehir Hastanesi'nde son hazırlıklar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son hazırlıklar dolayısıyla Etlik Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından hastaneyi ziyaretine ilişkin bir video paylaşarak şunları kaydetti;
"Açılış müjdesini SAyın. Cumhurbaşkanımızın verdiği Etlik Şehir Hastanesinde, son hazırlıklar sebebiyle incelemelerde bulunduk. Türkiye’nin alan olarak en büyük hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesinin toplam yatak kapasitesi 3 bin 724. Poliklinik sayısı ise 938. Şimdiden hayırlı olsun."
Açılış müjdesini Sn. Cumhurbaşkanımızın verdiği Etlik Şehir Hastanesinde, son hazırlıklar sebebiyle incelemelerde bulunduk. Türkiye’nin alan olarak en büyük hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesinin toplam yatak kapasitesi 3.724. Poliklinik sayısı ise 938. Şimdiden hayırlı olsun. pic.twitter.com/lIEjWyr1d9— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 18, 2022
Etiketler: Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı Şehir Hastaneleri
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