Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından hastaneyi ziyaretine ilişkin bir video paylaşarak şunları kaydetti;

"Açılış müjdesini SAyın. Cumhurbaşkanımızın verdiği Etlik Şehir Hastanesinde, son hazırlıklar sebebiyle incelemelerde bulunduk. Türkiye’nin alan olarak en büyük hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesinin toplam yatak kapasitesi 3 bin 724. Poliklinik sayısı ise 938. Şimdiden hayırlı olsun."