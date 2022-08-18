Sağlık Bakanlığı'na 1356 sürekli işçi alımı başvurularında yarın son gün
Sağlık Bakanlığı, "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 1356 engelli sürekli işçi alacak. Başvurular için yarın son gün. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alımların mülakatsız ve noter kurasıyla olacağını duyurdu.
Sağlık Bakanlığı tarafından merkez ve taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 1356 engelli sürekli işçi alımı yapılacak.
15 Ağustos'ta başlayan başvurular, yarın sona erecek.
Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca 1 iş yerine başvuru yapabilecek.
Bakan Koca: Alımlar mülakatsız ve noter kursuyla olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, engelli statüsünde sürekli işçi alımına ilişkin paylaşımda bulundu.
Koca paylaşımında, "Merkez ve taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, engelli statüsünde 1356 sürekli işçi alınacak. Alımlar mülakatsız, noter kurasıyla olacak. Başvurular, 19 Ağustos'a kadar, http://esube.iskur.gov.tr adresinden yapılıyor. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
ENGELLİ STATÜSÜNDE SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 18, 2022
Merkez ve taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, engelli statüsünde 1.356 sürekli işçi alınacak. Alımlar mülakatsız, noter kurasıyla olacak. Başvurular, 19 Ağustosa kadar, https://t.co/bppR5v6Zvm adresinden yapılıyor. Hayırlı olsun.