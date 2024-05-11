Çok Bulutlu 12.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 11.05.2024 21:30

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı güneşteki patlamalardan kaynaklanan gelişmeleri yakından izliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, güneş yüzeyindeki patlamalardan kaynaklanan jeomanyetik fırtına aktivitelerini yakından izlediklerini ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı güneşteki patlamalardan kaynaklanan gelişmeleri yakından izliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sosyal medya hesabından, güney yüzeyindeki patlamalar sonrasında yaşanabilecek gelişmelere ilişkin paylaşım yaptı.

Son dönemlerde güneş yüzeyindeki patlamalardan kaynaklanan jeomanyetik fırtına aktivitelerini yakından izlediklerine işaret eden Sayan, "Fırtınalar, uydu haberleşme sistemleri ile elektrik şebekelerini olumsuz etkileyerek, aksaklıklara ve kesintilere yol açabilmekte." ifadesini kullandı.

Sayan, bu fırtınayla ilgili yapılan bilimsel açıklamalara göre, uydu navigasyon sistemleri ve radyo alıcılarının frekanslarında aksamalar meydana gelebileceğini bildirerek, bu durumun, saatler sürebilecek kesintilere sebep olmasının öngörüldüğünü aktardı.

Tüm gelişmeleri titizlikle takip etmeye devam edeceklerini vurgulayan Sayan, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız, uydu sistemlerimiz de dahil olmak üzere haberleşme sistemlerimizin etkilenmemesi ve kusursuz çalışması için tüm aktörlerimizle koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Ülkemizin haberleşme hizmetlerinde bugüne kadar herhangi bir aksaklık meydana gelmedi."

ETİKETLER
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Sıradaki Haber
DMM, yabancı uyruklu hastaların sağlık harcamalarının Sağlık Bakanlığınca ödeneceği iddialarını yalanladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:03
Bingöl'de hafif ticari araç trafik levhasına çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
21:51
İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyine yoğun hava saldırıları düzenliyor
21:39
Hamas: İsrail Gazze'deki saldırılarını genişleterek soykırımda ısrarcı
21:18
DMM, yabancı uyruklu hastaların sağlık harcamalarının Sağlık Bakanlığınca ödeneceği iddialarını yalanladı
21:45
Yaş çay alım fiyatı belirlendi
20:28
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail, Gazze Şeridi'ndeki hastaneleri toplu mezarlara dönüştürdü
Denizkurdu-2 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü sona erdi
Denizkurdu-2 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü sona erdi
FOTO FOKUS
Başkentte sağanak ve dolu etkili oldu
Başkentte sağanak ve dolu etkili oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ