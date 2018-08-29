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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'dan 30 Ağustos mesajı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "30 Ağustos Zafer Bayramı" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhandan 30 Ağustos mesajı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Kanlarıyla canlarıyla bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı" dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Turhan, 30 Ağustos'un, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri" emriyle başlayan büyük mücadele ve milletin evlatlarının ilan ettiği şanlı bir zafer olduğunu belirtti.

Bu zaferin, diğer milletlerin hafızalarında derin izler bıraktığını ve Türk'ün gücünü bir kez daha dünya tarihine kazıdığını kaydeden Turhan, "Kanlarıyla canlarıyla bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA

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