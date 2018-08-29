Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 30 Ağustos mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, mesajında, "Kurtuluş Savaşı'nda milli birlik ve beraberlik ruhuyla canları pahasına zafer mücadelesi veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Oktay, paylaşımında, Atatürk'ün 1922 yılında cephede askeri kıta tarafından karşılandığı bir fotoğrafına da yer verdi.

Kaynak: AA