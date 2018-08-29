TSK Münbiç'te 37. devriyesini tamamladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamada, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 29 Ağustos 2018'de 37. koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildiği kaydedildi.

Öte yandan, TSK tarafından Münbiçli çocukların üzerlerinde Türk bayrağı olan tişörtlerle Mehmetçikle birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaşıldı.

Münbiçli küçük yürekler; Mehmetçikle, gelecekten daha umutlu…



Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 29 Ağustos 2018'de 37’nci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir. pic.twitter.com/UrtAqbhWJ0 — TSK (@TSKGnkur) 29 Ağustos 2018

Kaynak: İHA