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TSK Münbiç'te 37. devriyesini tamamladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta 37. koordineli/bağımsız devriye görevi yapıldı.

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TSK Münbiçte 37. devriyesini tamamladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamada, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 29 Ağustos 2018'de 37. koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildiği kaydedildi. 

Öte yandan, TSK tarafından Münbiçli çocukların üzerlerinde Türk bayrağı olan tişörtlerle Mehmetçikle birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaşıldı.

 


 

Kaynak: İHA

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri, munbic, devriye
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