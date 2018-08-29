Gündem » Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü Buradasınız : Ana Sayfa

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir araya geldi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 21:45





