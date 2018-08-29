Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Zarif ile görüştüğünü belirtti.
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile Suriye’deki gelişmeler dahil gündemimizdeki ikili ve bölgesel konuları değerlendirdik. pic.twitter.com/NUNDkVZuRr— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 29 Ağustos 2018
Çavuşoğlu, "İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile Suriye'deki gelişmeler dahil gündemimizdeki ikili ve bölgesel konuları değerlendirdik." ifadesini kullandı.
Zarif, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Genel Merkezi'nde kabul edilmişti. Kabulde Çavuşoğlu da hazır bulunmuştu.
Kaynak: AA