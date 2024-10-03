ULAK Haberleşme TEKNOFEST Adana'da

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, TRT'nin iletişim paydaşı, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı festival, Adana Havalimanı'nda devam ediyor.

ULAK Haberleşme Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, etkinlikte bu yıl ilk defa TEKNOFEST'te paydaş konumunda olduklarını aktararak, etkinlik kapsamındaki Kablosuz Haberleşme Yarışması'nın yürütücülüğünü yaptıklarını söyledi.

Antalya'da finalleri gerçekleştirilen yarışmada ilk üçe giren takımlarla TEKNOFEST Adana'da olduklarını ifade eden Kömürcü, "Kablosuz Haberleşme Yarışması, bundan sonra da ULAK'ın hem inovasyon faaliyetlerinde hem de aday mühendislik programında sürdüreceği faaliyetin adı. Bu açıdan mutluyuz, gururluyuz." diye konuştu.

5G çözümleri TEKNOFEST ziyaretçilerine tanıtılıyor

Kömürcü, ULAK'ın, geçen hafta İstanbul Medipol Üniversitesinde demosunu gösterdiği 5G çözümlerinin tanıtımını da TEKNOFEST Adana kapsamında gerçekleştirdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"5G özel şebeke sisteminden ilk sinyal alınması bizim için çok kıymetliydi. Bugüne kadar yerli ve milli haberleşme anlamında geliştirdiğimiz ürünlerin mihenk taşı noktasında bir denemeydi. Kapalı devre bir sistemle ULAK'ın kendi yazılımları ve ürünleriyle saniyede 1,4 gigabit hızı test etme imkanı bulduk. Bu teknolojileri önce operatörlerimizin, dolayısıyla da vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için hazırlanıyoruz.

Ülkemizde 5G'ye geçiş, 2025 yılında ihalesi, 2026 yılında uygulaması şeklinde olacak. Bu süreçte uçtan uca, yerli ve milli haberleşme çözümleriyle ULAK Haberleşme olarak 5G'yi gerçekleştirmek üzere çalışıyoruz. TEKNOFEST kapsamında bu alandaki ürünlerimizi sergiliyoruz."

ANKA için geliştirilen UYGAR Haberleşme Podu sergileniyor

TEKNOFEST Adana'da sergiledikleri ürünler arasında insansız hava aracı ANKA için geliştirdikleri UYGAR Haberleşme Podu'nun da yer aldığını vurgulayan Kömürcü, "Bu pod vasıtasıyla 20 bin feetten 20 saat süreyle 2,5 kilometre kare bir alana kablosuz olarak iletim yapılabildiği gibi iletişim de sağlanabiliyor. Yine burada SD-WAN adını verdiğimiz, yazılım tabanlı güvenli ağ çözümümüzün de yeni versiyonunu tanıtıyoruz. Bunlarla beraber çocuklara, gençlere yönelik aktivitelerle de TEKNOFEST Adana'da yer alıyoruz." dedi.

Kömürcü, TEKNOFEST'in çok kıymetli bir faaliyet olduğuna dikkati çekerek, "TEKNOFEST, Türkiye'nin teknoloji yolunda büyümesi, teknolojinin gençlere yayılması, yeni teknolojilerin keşfedilip, uygulamaya geçilmesi anlamında böyle bir farkındalık oluşturduğu için çok kıymetli. Biz de TEKNOFEST'e gururla katılıyoruz." diye konuştu.