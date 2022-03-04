Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 23:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısı 11 bin 24 oldu
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle bugüne kadar 11 bin 24 Türk vatandaşının tahliyesinin gerçekleştirildiğini açıkladı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 310 vatandaşın daha Ukrayna'dan yola çıktığını söyledi.
162 kişinin otobüs ve minibüsle, 148'inin de trenle tahliyesi gerçekleşti. Böylece Ukrayna'dan toplam 11 bin 24 kişi tahliye edilmiş oldu.
Bu kişilerden 7 binine otobüs veya tren hizmeti verilirken 4 bin 24 kişiye ise sınır geçiş desteği sağlandı.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor" ifadesini kullandı.
Bugün Ukrayna’dan 310 kardeşimiz daha yola çıktı. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 1️⃣1️⃣.0️⃣2️⃣4️⃣ oldu.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 4, 2022
Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor. ???????? pic.twitter.com/cOKMxvVEKh
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Rusya Ukrayna
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