Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 310 vatandaşın daha Ukrayna'dan yola çıktığını söyledi.

162 kişinin otobüs ve minibüsle, 148'inin de trenle tahliyesi gerçekleşti. Böylece Ukrayna'dan toplam 11 bin 24 kişi tahliye edilmiş oldu.

Bu kişilerden 7 binine otobüs veya tren hizmeti verilirken 4 bin 24 kişiye ise sınır geçiş desteği sağlandı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor" ifadesini kullandı.