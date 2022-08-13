Müşterek Koordinasyon Merkezi çalışmalarına devam ediyor. 27 Temmuz'dan bugüne kadar 14 ticari gemi yola çıktı.

438 bin 678 ton tahıl, Ukrayna limanlarından emniyetli bir şekilde ayrıldı.

O gemilerden 5 bin 300 ton dökme ayçiçeği taşıyan Rahmi Yağcı, bugün denetlenecek.

Denetimden geçen Mustafa Necati de, Marmara Denizi'ndeki bekleyişini sürdürüyor.

Toplam 63 bin 200 ton tahıl taşıyan iki gemi ise bulundukları limanlardan hareket edip Türkiye'ye doğru yola koyuldu.

İki boş gemi Ukrayna yolunda

THOE isimli gemi, Çernomorsk'tan Tekirdağ'a 2 bin 914 ton ay çekirdeği taşıyor.

Boş olarak Ukrayna'ya giden ilk gemi olan FULMAR S ise, Çernomorsk'tan 12 bin ton mısır ile İskenderun'a gelecek.

Son olarak EFE ve SARA isimli iki boş gemi de denetimden geçti, Odessa'ya gitmek üzere yola çıktı. Şu ana kadar 6 boş gemi, tahıl almak üzere Ukrayna'ya gitti.