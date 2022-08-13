Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Piyade Teğmen Ömer Bağra'nın, 12 Ağustos'ta bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" sözleri yer aldı.