Haber Giriş: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 00:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu
[Fotograf: AA]
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan Piyade Teğmen Ömer Bağra, teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Piyade Teğmen Ömer Bağra'nın, 12 Ağustos'ta bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" sözleri yer aldı.
August 12, 2022
Etiketler: Pençe Operasyonları Şehit
Sıradaki Haber
Bakan Soylu: İçişleri Bakanlığı'nda rastgele, kanunsuz bir birim kurulamaz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz