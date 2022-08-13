Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Mersin Erdemli'de Üreticiler Buluşması'nda konuştu.

Bakan Kirişci, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerine Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilecek ürünlerle kasap reyonlarının açılacağını duyurdu:

"Bu 1300 tane tarım kredi marketlerde İnşallah bunlarda da özellikle kasap reyonunun et süt kurumu tabelasıyla donatacağız. Kardeş kuruluş kardeş organizasyon olarak tarım kredi marketlerde de bu etlerin satışını sağlayacağız. Böylelikle böylelikle hem et süt kurumunu, hem de üreticimizi, hem tüketicimizi herkesin lehine bir adım atmış olacağız"

Hayvan sayısındaki artış fiyatlara yansıdı

Küçükbaş hayvan sayısının 57 buçuk milyona, büyükbaş hayvan sayısının da 18 milyona çıktığını belirten Kirişci, bu artışların fiyatlara indirim olarak yansıdığını söyledi:

"Canlı hayvan varlığımızda bir artış var, bunun belirli ölçülerde eritilmesi lazım. Nasıl yapacağız bunu, içeride et tüketimini teşvik ederek. Bunun için ne yaptık, et süt kurumu olarak küçükbaş hayvan etinde yüzde 25 indirime gittik. Biz asla ve katha almış olduğumuz canlı hayvanların fiyatlarında bir indirime gitmedik. Biz bunun üreticimizin de lehine olsun diye yaptık."