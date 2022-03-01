Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 01:29Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ukrayna'da mahsur kalan Türk vatandaşları yurda ulaştı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Ukrayna'da mahsur kalan Türk vatandaşları, THY'nin Bükreş'ten kalkan uçağıyla İstanbul'a geldi.
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıların ardından hava sahasının uçuşlara kapandığı Ukrayna'da mahsur kalan 164 kişi Romanya'ya geçti.
Ukrayna'dan Romanya'ya geçen Türkler, İstanbul Havalimanı'na ulaştı. pic.twitter.com/YyEyJ8Xsip— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 28, 2022
Mahsur kalan vatandaşlar Bükreş'ten Türk Hava Yolları'nın (THY) tahliye uçuşuyla saat 00.20 sıralarında İstanbul Havalimanı'na getirildi.
Etiketler: Romanya Rusya THY Ukrayna Vladimir Putin Vladimir Zelenskiy
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz