Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıların ardından Ukrayna'da mahsur kalan Türk vatandaşları yurda gelmeye devam ediyor.

Kara yoluyla yapılan tahliyenin yanına sıra hava yoluyla da tahliyeler yapılmaya başlandı.

Saldırının başlamasından sonra Ukrayna'dan Romanya'ya geçen 164 kişi, Bükreş'ten Türk Hava Yolları'na (THY) ait TK 6880 sefer sayılı uçakla, saat 00.30'da İstanbul Havalimanı'na indi.

Ukrayna'dan Romanya'ya geçen Türkler, İstanbul Havalimanı'na ulaştı. pic.twitter.com/YyEyJ8Xsip — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 28, 2022

''Yollarda yerel direniş ekipleri vardı''

Havalimanında açıklamalarda bulunan Kıvanç Çebi, saldırının olduğu ilk gün bomba sesleriyle uyandıklarını söyledi.

Belirledikleri bir rotadan Ukrayna'dan çıkmaya çalıştıklarını belirten Çebi, şunları söyledi:

"Oralarda inşaatta çalışmış bir arkadaşımız vardı. Bize bir Google'dan harita çıkardı. Bayağı kötü yollardan gittik. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sivil halka çağrıda bulunmuştu. Yollarda yerel direniş ekipleri vardı. Onların bariyerleriyle karşılaştık. Birkaç ufak daha tehlike atlattık. Bu güvenlik noktalarında geri dönen veya kararsız kalanlara yanımızda ateş ettiler. Moldova tarafında küçük bir kapı bulduk. Oradan 5 saatte Moldova'ya geçtik. Orada otellerde yer yoktu. Oradan üç saat daha yolu göze aldık. Romanya'nın Yaş kentine indik. Orada da altı saat kaldık. Sabaha karşı otel bulduk. Moldova'da hava sahası kapalı olduğu için uçak kullanamadık. Mecbur Romanya'ya Bükreş'e kadar indik. Bükreş'ten bizi tahliye ettiler."

"Bizden sonra Rus askerini görüp geri dönenler olmuş"

Bombardımandan çok korktuklarını vurgulayan Çebi, 'Bizim kaldığımız yer 15. kat. Bombardıman çok net görünüyordu, şehrin etrafındaki alev topları. Hiçbir şey alamadık. Eşyamız, değerli eşyalarımız, saatlerimiz orada kaldı. Kimse bir şey alamadı. Alabildiklerimizi arabalarımıza tıktık, hemen yola çıktık. Bizden sonra bizim geçtiğimiz yerlerde veya işte bizim arkamızdan gelen arkadaşlar sorunlarla karşılaşmışlar. Bizden sonra Rus askerini görüp geri dönenler olmuş" dedi.

"2,5 gün sürdü yolculuğumuz"

Gelenlerden Cengizhan Becerik, bombardımanın başlamasının sonra Harkiv kentinden yola çıktıklarını belirtti.

Zorlu bir yolculuğun ardından Romanya'ya ulaşabildiklerine dikkati çeken Beçerik, şunları söyledi:

"Türk firmasında çalışıyoruz orada. Arkadaşlarla haberleştik, organize olduk. Ofiste toplanıp ne yapacağımıza karar vermeye çalıştık. Oradan da hareket etmeye karar verdik. Konvoy oluşturup Ukrayna'nın en doğusundan, en batısına, oradan Moldova'ya, oradan da Romanya'ya geçip geldik. 2,5 gün sürdü yolculuğumuz. Yolda gelirken çok sayıda kontrol noktası var, 9-10 tane. Gece karanlık, 10 tane sivil insan yani asker bile değil silah almışlar ellerine. Soruyorlar ediyorlar. Kafasına göre tutuyor falan. Biz bir sorun yaşamadık ama bir yerden geçerken tam bizi kontrol etmeye geldiler. Arkamızdan bir araba kaçmaya çalıştı, geri çıkmaya çalıştı. Havaya iki el ateş açtılar direkt. Bizi bıraktılar, biz geçtik. Arkasından koşturdular."