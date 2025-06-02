Çok Bulutlu 18.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 02.06.2025 09:48

Ukrayna heyeti de barış görüşmeleri için İstanbul'da

Ukrayna heyeti, bugün gerçekleştirilmesi planlanan Rusya ile Ukrayna heyetleri arasındaki müzakereler için İstanbul'a geldi.

Ukrayna heyeti de barış görüşmeleri için İstanbul'da

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü George Tykhyi, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna heyetinin İstanbul'a ulaştığını aktardı.

Rusya ile Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmenin saat 13.00'te Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Rusya-Ukrayna savaşında gözler İstanbul'daki görüşmeye çevrildi
Rusya-Ukrayna savaşında gözler İstanbul'daki görüşmeye çevrildi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme yönünde bugün İstanbul'da yapılacak barış görüşmelerine katılmak üzere Ukrayna heyetini belirlediğini ve heyete Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un başkanlık edeceğini açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya yeni tur müzakereleri 2 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirmeyi önerdiklerini belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy'nin heyete başkanlık edeceğini duyurmuştu.

Rusya heyeti İstanbul'a geldi
Rusya heyeti İstanbul'a geldi

Türkiye, tarafları 3 yılın ardından aynı masada oturtmayı başardı

Şubat 2022'de başlayan kanlı savaşın hemen ardından, Rusya ile Ukrayna'yı aynı yıl içinde hem Antalya hem de İstanbul'da aynı masada bir araya getiren Türkiye, Mayıs 2025'te de yine İstanbul'da Rus ve Ukraynalı heyetleri 3 yılın ardından aynı masaya oturtmayı başarmıştı.

Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde 16 Mayıs'ta müzakereler yapılmıştı.

İki taraf, müzakerelerde "1000 kişiye 1000 kişilik" büyük bir esir takasının gerçekleştirilmesi, olası ateşkese yönelik görüşlerin ayrıntılı sunulması, ardından da müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalmıştı.

İki ülke, İstanbul'da anlaşmaya varılan esir takasının 25 Mayıs'ta tamamlandığını duyurmuştu.

ETİKETLER
İstanbul Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
MİT Başkanı Kalın, Hamas ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:54
Rusya heyeti İstanbul'a geldi
14:51
Savunma ve havacılıkta ihracat 3 milyar dolara yaklaştı
14:48
Kurban Bayramı'nda trafikte 68 bin 829 güvenlik personeli görev yapacak
14:59
Müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma oranı yüzde 83'e çıktı
14:29
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı mobil hizmet kalitesini ölçecek
14:18
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ekonomide dengeli büyüme sürecek
Anadolu Yıldızı 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın Ege Denizi'ndeki kısmı başladı
Anadolu Yıldızı 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın Ege Denizi'ndeki kısmı başladı
FOTO FOKUS
İETT otobüsü alev alev yandı
İETT otobüsü alev alev yandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ