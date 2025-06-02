Siber suçlarla mücadelede 145 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla, Sivas, Van, Erzincan, Gümüşhane, Manisa, Kayseri, Niğde, Aydın, Afyonkarahisar, Edirne, Kahramanmaraş, Karabük, Bingöl, Kars, Bartın, Zonguldak, Tekirdağ, Ağrı, Karaman ve Mersin merkezli Adıyaman, Çanakkale, Bitlis, Çorum, Hatay, Konya, Mardin, Malatya, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova, Yozgat, Trabzon, Eskişehir, Batman, Ordu, Hakkari, Elazığ, Erzurum, Kütahya ve Ankara olmak üzere toplam 52 ilde operasyon düzenlendiğini duyurdu.

“Nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli hırsızlık, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak ve bilişim sistemlerine girme” suçlarına yönelik operasyonlarda yakalanan 423 şüpheliden 145'i tutuklandı, 128'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

5 milyar TL’lik mal varlığına el konuldu

Yerlikaya şüphelilerin işlediği suçlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Sosyal medya platformları ve Oltalama (Phishing) siteleri üzerinden “forex yatırım ortaklığı, kripto yatırım danışmanlığı, hediye çeki, araç kiralama/kapora, kiralık bungalov, ürün satışı ve dijital sazan sarmalı” adı altında vatandaşlarımızı dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumarda kullanılmak üzere banka hesapları topladıkları, yasa dışı bahis sitelerine alt yapı sağlama, kumar oynatma ve para nakline aracılık ettikleri, müstehcen çocuk görüntüleri bulundurdukları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi."

Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yaklaşık 5 milyar TL’lik mal varlığına el konuldu.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonlara ilişkin görüntü paylaşırken tüm güvenlik güçlerine de teşekkür etti.