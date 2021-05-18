Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kontrollü normalleşme dönemindeki aşı tedarik planlamasını anlattı.

Bakan Koca, "Aşı kampanyasını güçlü yapmak istiyoruz" dedi.

Uğur Şahin Bilim Kurulu toplantısına katılacak

Koronavirüse karşı ilk aşıyı geliştiren BioNTech şirketinin kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Bilim Kurulu toplantısına davet edildi. Şahin, 20 Mayıs'taki toplantıya çevrim içi konuk olacak.

Hem BioNTech aşısının tedariki hem de aşı kampanyası ile ilgili açıklama yapacak.

Perşembe günü Bilim Kurulu toplanacak. BioNTech aşısını geliştiren Uğur Şahin, toplantıya çevrim içi katılacak. 10 milyon Çin aşısı geliyor. Aşı tedarikinde son durum @trthaber’de.https://t.co/x6bnAvWvy9 pic.twitter.com/vF3gQVvIdL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 18, 2021

Aşı tedarikinde son durum

Türkiye, haziran ayında 30 milyon doz daha BioNTech aşısı teslim alacak. Temmuz, Ağustos, Eylül ayları için de ciddi miktarda anlaşma yapıldı. 90 milyon dozu aşan aşı gelmesi planlanıyor.

"84 milyon Uğur hocadan duysun istiyorum" diyen Bakan Koca, bu hafta içinde Çin'den de 10 milyon dozun üzerinde Sinovac aşısının geleceğini söyledi.

Aşılamadaki hedef

Fahrettin Koca aşılama sürecindeki hedefi de anlattı. Amaç, haziran ayında 18-20 yaş üstü herkesi aşıya eriştirmek.

[Grafik: TRT Haber I M. Furkan Terzi]

"Yerli aşı ağustos eylül gibi hazır olabilir"

Ve yerli aşı çalışmaları...

Fahrettin Koca, Faz 3 çalışmasının haziran ayı başında başlayabileceğini söyledi. Aşının ağustos ya da eylülde hazır olabileceğine dikkat çekti.

"Yerli aşıda Faz 2 için 500, Faz 3 için 10 bin gönüllü gerekli"

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, yerli aşıda Faz 2 için 500, Faz 3 aşaması için 10 bin gönüllü gerektiğini aktardı.