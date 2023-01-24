Araştırmacı gazeteci ve Yazar Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993'te arabasına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu suikasta kurban gitti.

O saldırıda tetikçi olarak kullanılan kişilerin bazıları yakalandı, yargılandı ve mahkum edildi.

Aradan geçen yıllara rağmen birçok soru yanıtsız kaldı. Suikastın üzerindeki sır perdesi aralanmadı.

Karanlık ilişkileri gün ışığına çıkardı

Uğur Mumcu, katledildiğinde 51 yaşındaydı. Suikasta uğramadan önce; bölücü terör örgütü PKK'nın oluşumunu, Kürt ayaklanmalarını, Öcalan'ın aldığı dış desteği yazıyordu. Kitabını bitiremedi...

Suikasttan bir süre önce kaleme aldığı "Dipsiz Kuyu" başlıklı yazısında da terör örgütleri ile istihbarat örgütleri arasındaki kirli ilişkileri yazmıştı.

Meslek hayatını karanlık ilişkileri gün ışığına çıkarmakla geçirdi Uğur Mumcu. Geride sayısız çalışma bıraktı.

Her yıl sikastın olduğu yerde anılıyor

Araştırmacı gazeteciliğin Türkiye'de yerleşmesi ve önemsenmesinde öncü bir rol oynadı. Fikir ve düşünceleri, ölümünden sonra da topluma ışık tuttu.

30 yıl geçmesine rağmen acısı hep taze kaldı. Sevenleri tarafından hiç unutulmadı.

Mumcu, her yıl suikastın düzenlendiği evinin bulunduğu sokakta anılıyor. Mumlar, onun için yakılıyor.