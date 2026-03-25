Çok Bulutlu 10.4ºC Ankara
AA 25.03.2026 12:44

Üç Deniz Girişimi Parlamenter Zirvesi Zagreb'de başladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katıldığı, Hırvatistan Parlamentosunun ev sahipliğinde düzenlenen "Üç Deniz Girişimi Parlamenter Zirvesi", başkent Zagreb'de başladı.

Hırvatistan Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic, Zagreb Ulusal ve Üniversite Kütüphanesi'nde zirveye katılan meclis başkanlarını ve parlamento temsilcilerini tek tek karşılayarak fotoğraf çektirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, zirve öncesinde Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile bir araya gelecek.

2015 yılında Polonya ve Hırvatistan'ın öncülüğünde, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerini bir araya getiren Üç Deniz Girişimi, Karadeniz, Baltık ve Adriyatik denizleri arasında uzanan bölgenin daha hızlı ve dengeli kalkınmasını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Üye devletler arasındaki bağlantısallığın artırılarak özellikle altyapı, enerji ve dijital bağlantı alanlarına odaklanan üst düzey ve çok paydaşlı bir işbirliği anlayışına ulaşmayı öngören girişim, ekonomik kalkınmanın desteklenmesi, transatlantik bağların güçlendirilmesi ve Avrupa içi uyumun artırılması olmak üzere üç temel eksen üzerine inşa ediliyor.

Enerji, ulaştırma ve dijitalleşme alanlarında altyapı bağlantılarının geliştirilmesi ve mevcut eksikliklerin giderilmesi başlıca öncelikleri arasında yer alan uluslararası platform, özellikle Baltık-Adriyatik-Karadeniz hattında kuzey-güney doğrultusunda enerji ve ulaştırma koridorlarının oluşturulması stratejik hedeflerinden biri olarak bulunuyor.

"Via Carpathia" kara yolu koridoru, öne çıkan projelerden birisi. Söz konusu koridor, Litvanya'nın Klaipeda Limanı'ndan başlayarak Polonya, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Yunanistan'ın Selanik Limanı'na, buradan da İstanbul'a uzanan bir kuzey-güney bağlantı hattı oluşturmayı hedefliyor.

Türkiye, 29 Nisan 2025 tarihinde Varşova'da düzenlenen 10. Zirve sırasında "Stratejik Ortak" statüsü kazandı.

Türkiye, Halkalı-Kapıkule, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, İstanbul Havalimanı gibi büyük ölçekli altyapı projeleri ve limanları ile doğu-batı ve kuzey-güney yönlü ulaştırma koridorlarının önemli bir parçasını teşkil ediyor.

Türkiye'nin Orta Koridor ve Kalkınma Yolu güzergahındaki önemli konumu, Adriyatik Denizi, Baltık Denizi ve Karadeniz ülkelerinin Üç Deniz Girişimi rotasını, İstanbul üzerinden Orta Koridor ve Kalkınma yoluyla bağlayacak. Söz konusu konum, böylece Akdeniz'e, Hazar Denizi'ne ve Basra Körfezi'ne bağlanmasına imkan sağlayarak, Üç Deniz Girişiminin, beş denizi kapsayan geniş bir coğrafyaya ve ötesine erişimine imkan sunabilecek.

