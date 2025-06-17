TUSAŞ, sivil havacılıkta en çok kullanılan Airbus uçağı için parça üretecek

TUSAŞ ve AIRBUS, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Paris Air Show’da bir araya geldi.

Atılan imzalarla birlikte TUSAŞ’ın Kahramankazan’daki merkezi dünyada RUDDER parçasını üreten en önemli tesislerden biri konumuna yükseldi ve RUDDER parçası için üretim merkezi oldu.

Tüm AIRBUS A350F uçaklarının metal parçalarını TUSAŞ üretecek

Gerçekleştirilen imza töreninde A320 uçağının yanı sıra AIRBUS A350F kargo uçağı için de iş birliğine gidilmesi yönünde karara varıldı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) ile Airbus arasında yapılan ikinci anlaşmada ise AIRBUS A350 F kargo uçağının metalik parçalarının imalatının TUSAŞ tarafından yapılması yönünde mutabakat sağlandı. Böylece TUSAŞ A350F kargo uçağının metalik parçalarının üretiminde dünyada tek kaynak haline geldi. Varılan anlaşmayla dünyada üretilecek tüm AIRBUS A350F uçaklarının metal parçalarını TUSAŞ üretecek.



Dünyanın en büyük havacılık markalarıyla iş birliği yapan TUSAŞ, Türkiye’nin mühendislik gücünü gökyüzüne taşımaktadır. TUSAŞ, AIRBUS’ın A220, A320, A330 ve A350 uçaklarında flaplardan iniş takımı panellerine, gövde yapısal elemanlarından kompozit parçalara kadar birçok kritik bileşeni üretiyor.



Hafif, dayanıklı ve çevre dostu kompozit malzeme üretim kabiliyeti sayesinde havacılığın geleceğini şekillendiren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, küresel tedarik zincirinin vazgeçilmez aktörlerinden biri haline geldi.