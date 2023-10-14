'Turuncu' ve 'gri' kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin'in Nusaybin ilçesi sözde Ömeryan bölgesinde iki teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde turuncu kategoride bulunan "Nurhak Derik Gap" kod adlı Ramazan Temel, diğerinin de gri kategoride bulunan "Yılmaz" kod adlı Bilal Şahin olduğu belirtildi.
Teröristlerin 28 Nisan 2023'te Jandarma Asb.Üçvş.Mehmet Gündüz'ü Nusaybin’de şehit ettikleri öğrenildi.
Yerlikaya, iki teröristin ayrıca 2 vatandaşın şehit edilmesi, bir jandarmanın ve bir vatandaşın yaralanması eylemlerine katıldığını da belirtti.
Bakan Yerlikaya paylaşımında operasyon görüntülerine de yer verirken, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
MARDİN NUSAYBİN İLÇESİ SÖZDE ÖMERYAN BÖLGESİNDE;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 14, 2023
???? 1️⃣’İ TURUNCU
⬜️ 1️⃣’İ GRİ KATEGORİDE OLMAK ÜZERE
2️⃣ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ❗️
ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI❗️
28 Nisan 2023'te Jandarma Asb.Üçvş.Mehmet GÜNDÜZ işte bu hain teröristlerce aynı yerde Nusaybin’de… pic.twitter.com/c57cwOiJ1F