'Turuncu' ve 'gri' kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin'in Nusaybin ilçesi sözde Ömeryan bölgesinde iki teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde turuncu kategoride bulunan "Nurhak Derik Gap" kod adlı Ramazan Temel, diğerinin de gri kategoride bulunan "Yılmaz" kod adlı Bilal Şahin olduğu belirtildi.

Teröristlerin 28 Nisan 2023'te Jandarma Asb.Üçvş.Mehmet Gündüz'ü Nusaybin’de şehit ettikleri öğrenildi.

Yerlikaya, iki teröristin ayrıca 2 vatandaşın şehit edilmesi, bir jandarmanın ve bir vatandaşın yaralanması eylemlerine katıldığını da belirtti.

Bakan Yerlikaya paylaşımında operasyon görüntülerine de yer verirken, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.