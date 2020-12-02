Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 10:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türksat 5A ve 5B frekans bantları için yer istasyonları kurulumunda son aşama
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, "Türksat 5A ve 5B'ye hizmet sunulacak yeni frekans bantları için yer istasyonları kurulum çalışmalarında son aşamaya geldik" dedi.
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