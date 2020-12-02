Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün DEAŞ terör örgüttü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen 20 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda Irak uyruklu 18 şüpheli gözaltına alındı. Diger şüphelileri yakalamaya yönelik operasyon sürüyor.