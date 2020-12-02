Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 10:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Ankara'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen 20 şüpheliden 18'i gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün DEAŞ terör örgüttü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen 20 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda Irak uyruklu 18 şüpheli gözaltına alındı. Diger şüphelileri yakalamaya yönelik operasyon sürüyor.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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