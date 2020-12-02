Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 10:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz adliyeye sevk edildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İstanbul'da düzenlenen PKK/KCK operasyonunda aralarında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da olduğu 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 26 Kasım’da kentte PKK/KCK adına faaliyette bulundukları iddiasıyla 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı ilçelerde 28 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, aralarında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da bulunduğu 19 şüpheliyi yakaladı.
19 kişiden 17’si bugün adliyeye sevk edildi, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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