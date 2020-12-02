CHP Tekirdağ Milletvekili Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, COVID-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Aygün, "Genel sağlık durumum iyi ve evde tedavi oluyorum. Bu zorlu süreçte görev yapan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyor, herkesin maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak hastalığa karşı önlem almasını diliyorum." dedi.