Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 09:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ Milletvekili Aygün koronavirüse yakalandı
CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un, yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıktı.
CHP Tekirdağ Milletvekili Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, COVID-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Aygün, "Genel sağlık durumum iyi ve evde tedavi oluyorum. Bu zorlu süreçte görev yapan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyor, herkesin maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak hastalığa karşı önlem almasını diliyorum." dedi.
Etiketler: Koronavirüs
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