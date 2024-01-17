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Gündem
AA 17.01.2024 10:52

Türkiye'nin uzay yolculuğu yurt genelinde takip edilebilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın gece yarısından sonra başlayacak uzay yolculuğunun, çeşitli illerde bilim merkezleri ve meydanlardaki etkinliklerle takip edileceğini belirtti.

Türkiye'nin uzay yolculuğu yurt genelinde takip edilebilecek
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabı X'ten, Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu nedeniyle düzenlenecek etkinliklere ilişkin paylaşım yaptı.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna ilişkin heyecanın yeri göğü saracağını belirten Kacır, gece yarısından sonra saat 01.11'de Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na yolculuğunun başlayacağını anımsattı.

Kacır, fırlatma töreni nedeniyle nefeslerin tutulacağı o anları herkesin ekranları başında izleyebileceğine işaret ederek, "Bu tarihi heyecan, bilim merkezlerimizdeki ve meydanlardaki etkinliklerle takip edilecek" ifadesini kullandı.

Bakan Kacır'ın paylaşımında yer alan bilgilere göre, Gezeravcı'nın uzay yolculuğu, İstanbul, Trabzon, Konya, Aksaray, Muş, Kayseri, Antalya, Gaziantep bilim merkezlerinden, Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nden, İstanbul Taksim ile Ankara Kızılay meydanlarında kurulan planetaryumlardan, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü ve Mersin Silifke Meydanı'ndan izlenecek.

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