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TRT Haber 17.01.2024 09:04

Seyyar sandıkta oy kullanabilmek için son başvuru bugün

Sağlık Bakanlığı, yatağa bağımlı hastalara seyyar sandıkta oy kullanma imkanı sağlıyor. Başvuru işlemleri bugün sona eriyor.

Seyyar sandıkta oy kullanabilmek için son başvuru bugün
[Fotograf: AA]

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için bu seçimde de seyyar sandıklar oluşturulacak. Bu seçmenler, seyyar sandıklarda oylarını kullanabilecek.

Bunun için öncelikle, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan kişilerin seçmen olup olmadığı E-Devlet üzerinden veya http://ysk.gov.tr adresinden kontrol edilmeli.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili sosyal medya hesabından bilgi verdi.

Yatağa bağımlı kişi seçmense,http://ysk.gov.tr adresinde bulunan veya İlçe Seçim Kurullarından temin edilecek Seyyar Sandık Talep Formu alınmalı.

Bu formla birlikte, “Engeli Nedeniyle Yatağa Bağımlı Olduğu’’ veya ‘’Hastalığı Sebebiyle Yatağa Bağımlı Olduğu’’ ibaresinin yer aldığı sağlık raporuyla form, İlçe Seçim Kuruluna veya İlçe Seçim Kuruluna gönderilmek üzere muhtarlığa teslim edilmeli. İşlemler bugün sona eriyor.  

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