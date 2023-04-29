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Gündem
TRT Haber 29.04.2023 23:14

Türkiye'nin uzay yolcuları TRT Haber'e konuk oldu

Milli Uzay Programı kapsamında, Cumhuriyetin 100'üncü yılında uzaya gönderilecek Türk vatandaşları TRT Haber'e konuk oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ve uzay yolcuları TRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin uzay yolcuları TRT Haber'e konuk oldu

Türkiye'yi uzay yarışında üst liglere taşıyacak Milli Uzay Programı 2 yıl önce başlamıştı. Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu Projesi de bu programın temel hedeflerindendi.

Gelinen noktada uzaya gönderilecek Türk vatandaşları belli oldu. O isimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıkladı.

 

 

Pilot Alper Gezeravcı ve yedek olarak ta ROKETSAN'da sistem mühendisi olan Tuva Cihangir Atasever seçildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, uzay yolcuları ile TRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

"Onları çok ciddi değerlendirmelerden geçirdik"

Türk uzay yolcularının neler yapacaklarını anlatan Bakan Varank, şöyle konuştu:

Onları çok ciddi değerlendirmelerden geçirdik. Ve sonuç olarak iki arkadaşımızı biz bir bilim misyonu çerçevesinde uzaya gönder belirtmek üzere belirledik ve bu arkadaşlarımız da inşallah en güzel şekilde ay yıldızlı al bayrağımızı uzayda temsil edecekler. Mutluyuz, gururluyuz. Türkiye'nin önüne yeni kapılar açacak. Yeni fırsatlar açacak bir bilim misyonundan bahsediyoruz."

14 gün boyunca Alper inşallah uluslararası uzay istasyonunda. Ama Tuva'da uzay yörüngesine yakın 90 kilometrelik uzay uçuşuyla aslında kendilerini uzay alanında tecrübeli bir hale getirecekler uzay tecrübesi yaşamı astronotlar olarak dünyaya dönecekler."

 

 

 

Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek kişi, F-16 pilotu ve aynı zamanda elektronik mühendisi olan Alper Gezeravcı...

Gezeravcı "Özgeçmişim ve birikimim ile ilgili herşeyi bu memleketin imkanlarına borçluyum. Yapılan çağrı bir davet olmakla birlikte bu memleketin bir insanı olarak yerine getirilmesi gereken bir görev olarak addettim ve sürece dahil olma şansını elde ettim" dedi.

Göreve yedek olarak seçilen isim ise Tuva Cihangir Atasever...

ROKETSAN'da sistem mühendisi olan Atasever, süreci şöyle anlattı:

"Seçildikten sonra da başka süreçler geçirdik ve gizli tutmamız gerekiyordu. Bu noktada heyecanımızı paylaşmak, hem ailemizle hem de tüm Türkiye'yle heyecanımızı paylaşıp bu heyecanı katlandırmak için artık bundan sonra yeni bir sayfa açılmış olacak. Umuyorum ki milletimiz de bu hayali benimseyecek."

Uzay yolcularının, 2023'ün son aylarında uzayla buluşması planlanıyor. 

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