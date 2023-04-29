CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye uğurlayacağız

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Isparta Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde, sıkıntıların bulunduğunu ve artık değişim zamanı olduğunu söyledi.

Ülkeye kendisini adayan insanın gelmesini isteyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Ülkeyi güzel yönetelim, birlikte, kardeşçe yönetelim, kucaklaşalım, hiçbir ayrım yapmayalım, bu ülkeyi birlikte kalkındıralım. Bakınız geçen İYİ Parti'nin Sayın Genel Başkanı'yla ilgili ağza alınmayacak bir sürü şey söyledi. Yazıktır, günahtır, siyaset böyle yapılmaz. Siyasetin temeli ahlak olmak zorundadır. Siyasetin temelinde halka doğruları söylemek gerekir. Siz bunları bir tarafa atıp da insanları karalama bir sürü laflar etme bunların hiçbirisi normal siyasette olmaz. Eğer er meydanı istiyorsanız sizin bir sürü televizyon kanalınız var. Er meydanına geleceksiniz hep beraber hesaplaşacağız. Yüz yüze bakarak, makul insanlar gibi tartışacağız."

Kılıçdaroğlu, Isparta'da bu seçimlerde ilk kez sandığa gidip oy kullanacak genç sayısının 23 bin 175 olduğunu belirterek, gençlerin demokrasi, kadın erkek eşitliği, her evde huzurun, bereketin olması için oy kullanması gerektiğini vurguladı.

"Değişimden, demokrasiden yana oyunuzu kullanacaksınız"

Gençlerin huzur ve büyüme olmasını istediklerini, işsizlik istemediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Sandığa gideceksiniz, elinizi vicdanınıza koyacaksınız değişimden, demokrasiden yana oyunuzu kullanacaksınız. Gençler sizden bunun sözünü istiyorum. Benim de size sözüm var, Bay Kemal sözünden dönmez." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, ülkeye baharı, huzuru getireceğini, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye inşa edeceklerini ifade ederek, gençlerin en rahat kendisini eleştireceğini vurguladı.

Sağlıklı ve tutarlı eleştirilerin önemini anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Genç arkadaşım, 'Ülkemde mülteci istemiyorum.' diyor. Söz verdim, en geç iki yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye uğurlayacağız, söz verdim. Onlar yanlış bir politika izlediler, hata yaptılar. Askerlik yaptık, askerlikte kural şu, 'Sınır namustur, sınırın güvenliği vardır.' Sınırı, yol geçen hanına çevirdiler, her önüne gelen sınırdan geçti. Elini, kolunu sallayan geçti ama gençler söz veriyorum, iki yıl içinde onları Suriye'ye uğurlayacağım bundan emin olun."

Kılıçdaroğlu, çiftçinin, esnafın ciddi sorunları olduğunu belirterek, çiftçiyi toprakla barıştıracağını, ektiği ürünü, alın terinin karşılığını alacağını, kendilerine kırmızı mazotu vereceğini vurguladı.

Kılıçdaroğlu, çırak ve staj mağdurlarının sosyal güvenlik primlerinin yatması ve kendileri için özel borçlanma yasasının çıkarılması gerektiğini söyledi.

Emeklinin gençken çalıştığını, alın teri döktüğünü hatırlatan Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nda emeklinin bankaya gittiğinde hesabında 15 bin lira olacağını ifade etti.

"Ayrılık gayrılık yok, birleşerek kazanacağız"

Herkesin hakkının teslim edilmesi gerektiğini bildiren Kılıçdaroğlu, "Ayrılık gayrılık yok, birleşerek kazanacağız. Türkiye'nin kaderini ilk kez oy kullanacak olan 5 milyon 300 bin genç belirleyecek. Demokrasiden, hukuktan, adaletten, insan hakları, emekten yana oy kullanacak ve otoriter bir yönetimi değiştireceksiniz." dedi.

Saraylarda gözünün olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Biz mütevazi yaşarız. Beyler o çocuklarını zenginler gibi paralı askerlik yaptırırken, bu kardeşinizin oğlu, 'Madem fakir fukaranın oğlu gidip askerlik yapıyor ben de gideceğim askerlik yapacağım.' dedi. Gitti askerliğini yaptı. Bir de diyorlar ki Kılıçdaroğlu milliyetçi değil. Milliyetçiliğimi tartışmak istiyorlarsa, yürekleri varsa çıkarsın karşıma kim milliyetçi kim değil. Ispartalıların köklü bir milliyetçilikten geldiğini biliyorum. Size sözüm söz Katar ordusuna sattıkları Tank Palet Fabrikası'nı alacağım, şanlı ordumuza vereceğim."

"Elinizi vicdanınıza koyarak oyunuzu kullanın ve o zaman göreceksiniz ki Türkiye'de çok şey değişecek. Güzel şeyler yapacağız, hiç endişe etmeyin huzur içinde bu ülkede birlikte yaşayacağız, bundan emin olmanızı isterim." diyen Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş ve Gaffar Okkan'nın katillerini adalete teslim edeceğini belirtti.

Isparta'nın önemli olduğunu bildiren Kılıçdaroğlu, "Bürokratken beni en çok tutan Cumhurbaşkanı rahmetli Süleyman Demirel'di. Pek çok bakan bulunduğum görevden beni almak istedi, kararname gönderdi Çankaya'ya. Cumhurbaşkanımız, 'Bulmuşsunuz böyle dürüst bir adamı niye görevden alıyorsunuz?' diye benim kararnameleri hep geri çevirirdi ve beni makamda tutardı. İyi bir devlet adamıydı, kendisiyle uzun yıllar çalışma imkanı buldum" ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da sadece oy verenlere değil, tüm Türkiye'ye karşı sorumluluklarının olduğunu söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise belediye olarak yaptıkları yatırımları anlatarak, nefret dilinin, ayrımcılığın bir yere götürmeyeceğini, siyasetin zehirli dilini ortadan kaldıracaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından, milletvekili adaylarının tanıtımı yapıldı.