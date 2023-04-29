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Gündem
TRT Haber 29.04.2023 21:04

Togg yüklü tırlar yollarda: Sevkiyatlar devam ediyor

Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X, sipariş hakkı kazanan kullanıcılara teslim edilmek sevkiyatına devam ediyor.

Togg'un resmi sosyal medya hesabından, T10X'lerin teslimatıyla ilgili bir video paylaşıldı.

Paylaşımda, Togg Teknoloji Kampüsümüzden sevkiyatlarımız devam ediyor. Gemlik rengi akıllı cihazlarımız Bursa, Isparta, İstanbul ve İzmir'e, Oltu ise Kocaeli'ye doğru yola çıktı" ifadeleri yer aldı. 

Türkiye genelinde Togg servis noktaları belli oldu
Türkiye genelinde Togg servis noktaları belli oldu

Togg'dan daha önce yapılan bir açıklamada, akıllı cihazların ilk kullanıcılar için evlerine teslim edileceğinin bildirilmesi dikkati çekmişti.

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Togg yüklü tırlar yollarda: Sevkiyatlar devam ediyor
Togg yüklü tırlar yollarda: Sevkiyatlar devam ediyor
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